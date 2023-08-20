Центробанк допускает повышение ключевой ставки до 13,6% годовых Экономика

Центробанк допускает повышение ключевой ставки до 13,6% годовых. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, до конца 2023 года ключевая ставка сохранится на уровне 13-13,6%, а в следующем году она может снизиться до 11,5-12,5% годовых.

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что регулятор будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Напомним, сегодня Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых.

Согласному текущему прогнозу, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.