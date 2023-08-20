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Экономика

Центробанк допускает повышение ключевой ставки до 13,6% годовых

15 сентября 2023 19:17  [57] Экономика

Центробанк допускает повышение ключевой ставки до 13,6% годовых. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, до конца 2023 года ключевая ставка сохранится на уровне 13-13,6%, а в следующем году она может снизиться до 11,5-12,5% годовых.

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что регулятор будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Напомним, сегодня Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых.

Согласному текущему прогнозу, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.

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Теги:
Банки ЦБ РФ
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