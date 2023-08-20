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Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых

15 сентября 2023 14:28  [59] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно заявлению Банка России, инфляционное давление на экономику России остается на высоком уровне, поэтому регулятор оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки.

Кроме того, возникли серьезные проинфляционные риски, связанные с ростом внутреннего спроса и ослаблением рубля.

Для улучшения ситуацию необходимо ужесточение кредитных условий, что позволит минимизировать масштаб отклонения инфляции вверх и обеспечить ее возвращение к 4% в 2024 году.

Согласному текущему прогнозу ЦБ РФ, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.

Ранее сообщалось, что ограничения на снятие иностранной валюты продлили в России.

Также напомним, что Банк России временно повысит ежедневную продажу валюты почти в 10 раз.

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Теги:
ЦБ РФ
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