Пробные топки завершаются на объектах теплоснабжения Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход работ по подготовке городских котельных к отопительному сезону.

Согласно информации, сейчас на всех объектах завершаются пробные топки, а система уже готова к отопительному сезону.

На данный момент АО "Теплоэнерго" уже заменило 60 км теплосетей. Работы продолжаются, но они не скажутся на подаче тепла, поскольку ресурс будет проведен по резервным схемам.

Как рассказал Юрий Шалабаев, тепло начнут подавать в дома до установления нормативных значений по температуре наружного воздуха – среднесуточная температура ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд. Отопительный сезон начнется при получении прогноза по грядущему похолоданию. Отдельно заранее будут подключены социальные учреждения.

"Нужно, чтобы, когда температура опустится до нормативов, отопление уже было в домах", - подчеркнул глава города.

Сроки запуска котельных в работу составляют 3-5 дней, а полностью регулировка отопления внутри домов завершается в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что на площади Свободы на 75% завершен сложнейший этап переустройства теплосетевых коммуникаций.