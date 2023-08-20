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Общество

Установка перспективных задвижек на площади Свободы завершена на 75%

15 сентября 2023 15:54  [80] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Установка перспективных задвижек на стройплощадке метро на площади Свободы завершена на 75%. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, эти работы являются сложнейшим этапом переустройства теплосетевых коммуникаций. Сейчас монтаж теплотрасс идет в соответствии с графиком. 

До начала холодов рабочие должны завершить врезки теплосети и проложить трубопроводы. Уже выполнено армирование и установка опалубки камер теплотрасс, лотков под трубопроводы, а также их бетонирование.

Также сейчас продолжаются работы по перекладке сетей водопровода и канализации.

Напомним, перекрытие площади Свободы в Нижнем Новгороде продлено до 15 октября.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит с площади Сенной запустят в 4 квартале 2023 года.

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Теги:
Метро Строительство
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