Установка перспективных задвижек на площади Свободы завершена на 75% Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Установка перспективных задвижек на стройплощадке метро на площади Свободы завершена на 75%. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, эти работы являются сложнейшим этапом переустройства теплосетевых коммуникаций. Сейчас монтаж теплотрасс идет в соответствии с графиком.

До начала холодов рабочие должны завершить врезки теплосети и проложить трубопроводы. Уже выполнено армирование и установка опалубки камер теплотрасс, лотков под трубопроводы, а также их бетонирование.

Также сейчас продолжаются работы по перекладке сетей водопровода и канализации.

Напомним, перекрытие площади Свободы в Нижнем Новгороде продлено до 15 октября.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит с площади Сенной запустят в 4 квартале 2023 года.