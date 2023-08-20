Красные казармы в Нижнем Новгороде приспособят для современного использования

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Красные казармы на Нижне-Волжской набережной Нижнего Новгорода приспособят для современного использования. Об этом сообщили в УГООКН Нижегородской области.
Согласно информации, управление согласовало проект работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия "Комплекс военных казарм (Красные казармы), Восточный корпус".
Специалисты восстановят исторический облик фасадов здания с воссозданием утраченного лепного декора и очистят загрязненную кирпичную кладку стен, раскроют оконные проемы и восстановят утраченное крыльцо на главном фасаде.
Также со стороны дворого фасада будут обустроены входные группы со стеклянными навесами и остекленным тамбуром с козырьком в стилистике классицизма.
Кроме того, будет восставлено декоративное убранство центральной лестницы. На ней воссоздадут утраченные чугунные элементы и кованое ограждение.
Напомним, в 2021 году фасад Красных казарм был отреставрирован.
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