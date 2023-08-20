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Общество

Дома Зарембы и Котельникова в Нижнем Новгороде планируется продать инвесторам

13 сентября 2023 11:39  [94] Общество
Дом Котельникова после пожара

Дом Котельникова после пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Объекты культурного наследия - дома Зарембы и Котельникова в Нижнем Новгороде - планируется продать инвесторам. Об этом в интервью ИА "Время Н" рассказал руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Согласно информации, в текущем году в частную собственность также планируется передать дом Штерновой на улице Грузинской, 35.

По словам Григория Меламеда, эти ОКН будут вовлечены в хозяйственный оборот.

На данный момент их будущая функция неизвестна. Этот вопрос будет обсуждаться перед передачей зданий инвесторам.

Напомним, в 2022 году ОКН "Дом Зарембы" в Нижегородском районе был изъят у собственника.

В январе 2023 года в "Доме Котельникова" произошел пожар на площади 600 кв. метров,

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки предоставили предпринимателям, восстанавливающим нижегородские ОКН.

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Теги:
Инвестиции ОКН
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