Дома Зарембы и Котельникова в Нижнем Новгороде планируется продать инвесторам Общество

Дом Котельникова после пожара Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Объекты культурного наследия - дома Зарембы и Котельникова в Нижнем Новгороде - планируется продать инвесторам. Об этом в интервью ИА "Время Н" рассказал руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Согласно информации, в текущем году в частную собственность также планируется передать дом Штерновой на улице Грузинской, 35.

По словам Григория Меламеда, эти ОКН будут вовлечены в хозяйственный оборот.

На данный момент их будущая функция неизвестна. Этот вопрос будет обсуждаться перед передачей зданий инвесторам.

Напомним, в 2022 году ОКН "Дом Зарембы" в Нижегородском районе был изъят у собственника.

В январе 2023 года в "Доме Котельникова" произошел пожар на площади 600 кв. метров,

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки предоставили предпринимателям, восстанавливающим нижегородские ОКН.