Дом Салтыковой в музее "Щелоковский хутор" победил на конкурсе "АрхиWood" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Отреставрированный Дом Салтыковой в нижегородском музее "Щелоковский хутор" победил на конкурсе "АрхиWood". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, всего на конкурс было подано более 200 заявок.

Как рассказала член экспертного совета премии Юлия Зинкевич, Дом Салтыковой был восстановлен с применением старых технологий и инструментов, что является очень редким случаем в реставрации.

Дом Салтыковой был построен в конце ХVIII века, здание привезли в музей из Ковернинского района. Его восстановление было осложнено пожаром, произошедшем в 1990-х годах. Работы велись с привлечением сохранившихся документов и фотографий.

Напомним, в шорт-лист премии "АрхиWood" также вошли комплекс скверов Музейного квартала Городца и Парк 800-летия на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что Пакгаузы в Нижнем Новгороде стали лауреатом международной премии музея Чикаго.