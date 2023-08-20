Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Вспышка кори в Арзамасском районе
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2023 19:30  [29] Сельскохозяйственная ярмарка "Городские сезоны" открылась на площади Советской
15 сентября 2023 19:23  [51] Нижегородский центр "Сталь" открывает набор бойцов для участия в СВО
15 сентября 2023 19:03  [71] Расчистка русла реки Борзовка в Нижнем Новгороде завершена на 63%
15 сентября 2023 18:58  [79] Дом Салтыковой в музее "Щелоковский хутор" победил на конкурсе "АрхиWood"
15 сентября 2023 18:49  [87] Депутаты Гордумы ознакомились с работой соседских центров Нижнего Новгорода
15 сентября 2023 18:36  [105] Красные казармы в Нижнем Новгороде приспособят для современного использования
15 сентября 2023 18:00  [145] Пробные топки завершаются на объектах теплоснабжения Нижнего Новгорода
15 сентября 2023 17:43  [97] Команда ЗСНО стала лучшей в стрельбе на спартакиаде законодательных органов власти
15 сентября 2023 17:19  [106] Село Жданово в Пильнинском районе газифицировали в рамках программы КРСТ
15 сентября 2023 15:54  [173] Установка перспективных задвижек на площади Свободы завершена на 75%
Общество

Дом Салтыковой в музее "Щелоковский хутор" победил на конкурсе "АрхиWood"

15 сентября 2023 18:58  [79] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Отреставрированный Дом Салтыковой в нижегородском музее "Щелоковский хутор" победил на конкурсе "АрхиWood". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, всего на конкурс было подано более 200 заявок.

Как рассказала член экспертного совета премии Юлия Зинкевич, Дом Салтыковой был восстановлен с применением старых технологий и инструментов, что является очень редким случаем в реставрации.

Дом Салтыковой был построен в конце ХVIII века, здание привезли в музей из Ковернинского района. Его восстановление было осложнено пожаром, произошедшем в 1990-х годах. Работы велись с привлечением сохранившихся документов и фотографий. 

Напомним, в шорт-лист премии "АрхиWood" также вошли комплекс скверов Музейного квартала Городца и Парк 800-летия на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что Пакгаузы в Нижнем Новгороде стали лауреатом международной премии музея Чикаго.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph