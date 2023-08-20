Расчистка русла реки Борзовка в Нижнем Новгороде завершена на 63% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Ленинского района и министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров заложили дубовую рощу на берегу реки Борзовки, расчистка которой ведется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

Как рассказал Денис Егоров, с июня только с берегов вывезено 21 тысячу кубометров мусора. Расчищено три километра русла реки, на полигон транспортировано 6 тысяч тонн ила, что составляет 50% от запланированного.

"Есть места, где мусор образуется вновь, приходится вывозить его повторно. Самое главное, чтобы спустя время ситуация не повторялась. Во многом это зависит от жителей Ленинского района", - подчеркнул министр.

Также он рассказал, что техническая готовность по расчистке русла составляет 63%. Работы идут в соответствии с графиком.

Первый заместитель главы администрации Ленинского района Николай Захар отметил, что экологическая акция была проведена для побуждения местных жителей не создавать свалки.

Также продолжается благоустройство прилегающей к Борзовке территории. Подрядчики убирают мусор, сносят аварийные деревья и проводят другие работы.

Ранее сообщалось, что шесть мостов установили вдоль реки Борзовки в Нижнем Новгороде.

Напомним, что почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде.