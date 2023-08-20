Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Воскресенский район: не только Светлояр
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2023 19:23  [23] Нижегородский центр "Сталь" открывает набор бойцов для участия в СВО
15 сентября 2023 19:03  [62] Расчистка русла реки Борзовка в Нижнем Новгороде завершена на 63%
15 сентября 2023 18:58  [73] Дом Салтыковой в музее "Щелоковский хутор" победил на конкурсе "АрхиWood"
15 сентября 2023 18:49  [78] Депутаты Гордумы ознакомились с работой соседских центров Нижнего Новгорода
15 сентября 2023 18:36  [96] Красные казармы в Нижнем Новгороде приспособят для современного использования
15 сентября 2023 18:00  [137] Пробные топки завершаются на объектах теплоснабжения Нижнего Новгорода
15 сентября 2023 17:43  [91] Команда ЗСНО стала лучшей в стрельбе на спартакиаде законодательных органов власти
15 сентября 2023 17:19  [102] Село Жданово в Пильнинском районе газифицировали в рамках программы КРСТ
15 сентября 2023 15:54  [172] Установка перспективных задвижек на площади Свободы завершена на 75%
15 сентября 2023 15:15  [139] Томограф стоимостью 37 млн рублей поступил в Сергачскую ЦРБ
Общество

Расчистка русла реки Борзовка в Нижнем Новгороде завершена на 63%

15 сентября 2023 19:03  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Ленинского района и министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров заложили дубовую рощу на берегу реки Борзовки, расчистка которой ведется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

Как рассказал Денис Егоров, с июня только с берегов вывезено 21 тысячу кубометров мусора. Расчищено три километра русла реки, на полигон транспортировано 6 тысяч тонн ила, что составляет 50% от запланированного.

"Есть места, где мусор образуется вновь, приходится вывозить его повторно. Самое главное, чтобы спустя время ситуация не повторялась. Во многом это зависит от жителей Ленинского района", - подчеркнул министр.

Также он рассказал, что техническая готовность по расчистке русла составляет 63%. Работы идут в соответствии с графиком.

Первый заместитель главы администрации Ленинского района Николай Захар отметил, что экологическая акция была проведена для побуждения местных жителей не создавать свалки.

Также продолжается благоустройство прилегающей к Борзовке территории. Подрядчики убирают мусор, сносят аварийные деревья и проводят другие работы.

Ранее сообщалось, что шесть мостов установили вдоль реки Борзовки в Нижнем Новгороде.

Напомним, что почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
реки Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph