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Экономика

Заседания клубов работодателей пройдут в трех муниципалитетах Нижегородской области

16 сентября 2023 13:27  [106] Экономика

В трех муниципальных образованиях Нижегородской области пройдут заседания клубов работодателей, сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Дзержинский филиал Нижегородского центра занятости населения организует мероприятие с 15:00 до 16:00 19 сентября, выксунский филиал – с 10:00 до 12:00 20 сентября, павловский филиал – 20 сентября с 14:00 до 15:00.

Кадровые консультанты центра занятости и представители работодателей обсудят актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения, в том числе соблюдение требований законодательства, трудоустройство отдельных категорий граждан на квотируемые рабочие места. Кроме того, речь пойдет об использовании единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", об участии предприятий в программе субсидирования найма.

За подробной информацией о мероприятиях можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России". 

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Теги:
Занятость и безработица
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