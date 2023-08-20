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Общество

Елизавета Зубакина назначена гендиректором Нижегородской ярмарки

18 сентября 2023 11:32  [3] Общество

Фото: Нижегородская ярмарка

Елизавета Зубакина назначена гендиректором Нижегородской ярмарки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Он отметил, что за четыре года Ярмарка стала центром деловой и общественной жизни всероссийского уровня, а гендиректор Максим Соловьев сформировал сильную команду и провел необходимые реформы в финансово-хозяйственной деятельности и администрировании.

Сейчас Максим Соловьев принял решение начать работу с другими проектами. Новым генеральным директором Нижегородской ярмарки стала  Елизавета Зубакина, ранее занимавшая должность директора по стратегическому развитию.

"Я благодарю Максима Соловьева за проделанную работу, за то, что прошел этот сложный этап реформ вместе с нами. И желаю удачи Елизавете в новом статусе", - написал Олег Беркович.

Напомним, Максим Соловьев был назначен гендиректором Нижегородской ярмарки в сентябре 2019 года. Тогда же пост директора по стратегическому развитию заняла Елизавета Зубакина.

СПРАВКА:

Зубакина Елизавета Владимировна родилась 1 июня 1985 года в городе Горький. Окончила филологический факультет ННГУ им. Лобачевского по специальности: связи с общественностью. Более 11 лет работала в Приволжском представительстве ИД "Коммерсантъ", с 2014 года в должности директора по развитию. Отвечала за организацию имиджевых и деловых мероприятий, привлечение финансирования на имиджевые и деловые проекты, взаимодействие с ключевыми партнерами.

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Теги:
Нижегородская ярмарка
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