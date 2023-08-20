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Экономика

Нижегородская платформа ГИСОГД представлена на градостроительной конференции в Санкт-Петербурге

18 сентября 2023 13:47  [105] Экономика

Нижегородскую платформу ГИСОГД (государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности) представили на научно-практической конференции #ГИСОГД2023 в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, конференция, участниками которой стали представители 65 регионов в сфере разработки отечественного программного обеспечения, проходила с 13 по 16 сентября в Петергофе при поддержке Минстроя России.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова поделилась опытом создания сервиса для цифровых проектов планировки и межевания на базе ГИСОГД региона.

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории в электронном виде в региональной ГИСОГД, по сути, позволяет формировать информационную модель территории. В ней появляются и начинают «жить», вести свою историю будущие объекты капитального строительства. Сейчас активно привлекаем ресурсоснабжающие организации к работе с нашими региональными градостроительными системами. Это имеет принципиальное значение для удобства инвесторов и бесперебойного инвестиционно-строительного цикла», – отметила Марина Ракова.

В марте текущего года ГИСОГД НО переведена на платформу «Акцент 2.0». Помимо привычных функций портала, стали доступны новые сервисы. Это раздел «Документы» — здесь собраны основные нормативно-правовые акты, касающиеся градостроительной деятельности, они доступны для чтения и скачивания; «ФПД» - сервис по поиску сведений Фонда пространственных данных Нижегородской области с территориальной привязкой и возможностью их получения из фонда и направления для размещения.

В 2023 году в ГИСОГД также появилась единая «точка входа» для всех участников инвестиционно-строительного цикла – модуль «Личный кабинет». Вход синхронизирован с учетной записью портала «Госуслуги». В «Личном кабинете» предусмотрены разделы для проектировщика, инвестора и застройщика. С марта проектировщикам доступно получение в электронном виде через «Личный кабинет» таких градостроительных услуг, как подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также получение градостроительного плана земельного участка.

«Региональная система ГИСОГД является центральным элементом цифровой вертикали, потому что большинство полномочий и функций находится в ведении регионов. Для централизации информации создается федеральная система ГИСОГД, в развитии которой большую роль также играют регионы, направляя и подтверждая задачи, востребованные с учетом аналитики больших данных», – отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик.

Напомним, что благодаря совместным усилиям министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области, подведомственного учреждения «Институт развития агломерации Нижегородской области» - оператора системы, коллег из отраслевых министерств и органов местного самоуправления система ГИСОГД Нижегородской области считается одной из лучших в стране.

На сегодняшний день количество пользователей ГИСОГД НО составляет более 1,4 тысячи сотрудников, количество внесенных в систему сведений, документов и материалов – более 5 миллионов.

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Теги:
конференции Правительство Нижегородской области Технологии
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