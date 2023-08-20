Пищеблоки модернизировали в двух самых крупных школах Сормова Общество

Фото: администрация Сормовского района

В двух самых крупных школах Сормовского района Нижнего Новгорода – № 79 и 183 - открылись модернизированные пищеблоки. Работы здесь проводились летом и охватили самые разные направления. Об этом рассказали в райадминистрации.



Как рассказали в районной администрации, вопрос по обновлению столовых в этих учебных заведениях назрел уже давно.

Так, в школе №79 были отремонтированы пищеблок и обеденный зал: на пол и стены уложили новую плитку, обновили сантехнику, светильники, систему вентиляции. Здесь появились новое оборудование, мебель и посуда.

В школе №183 в обеденном зале заменили пол, выполнили декоративный ремонт стен и обновили посуду.

Кроме того, летом масштабные ремонтные работы проводились в детском саду № 144 и школах № 9 и 79 - там отремонтировали кровли, на территориях школ № 26, 27, 79, 183, а также в детском саду № 460 установлены ограждения. Также в нескольких образовательных учреждениях прошли работы по замене окон, ремонту кабинетов.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что к началу нового учебного года в пищеблоках 53 школ были обновлены горячие цеха, заменено технологическое оборудование, закуплена новая посуда, в едином стиле оформлены обеденные залы.

Мэр также отметил, что к 2025 году планируется модернизировать пищеблоки во всех школах Нижнего Новгорода.