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Общество

Благоустройство территории школы №22 завершили в Нижегородском районе

18 сентября 2023 15:23  [120] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство территории школы №22 в рамках проекта "Вам решать!" завершили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, здесь были обустроены хоккейная коробка, многофункциональная спортивная площадка и мини-лестницы к ней, уложен новый асфальт на площади 5 тысяч кв. м, смонтирован бордюр.

Так, на спортивной площадке с безопасным резиновым покрытием установлены брусья, гребной тренажер, тренажер для жима от груди, верхней тяги, "Флекс" и двойные лыжи.

Гарантия на выполненные работы составляет пять лет.

Сейчас в школе №22 обучается более 1600 детей. Зимой и летом они смогут заниматься на новых площадках физкультурой.

Ранее сообщалось, что центральную площадь поселка Пыра благоустроили в рамках проекта "Вам решать!".

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Теги:
Благоустройство Вам решать!
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