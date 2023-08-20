Благоустройство территории школы №22 завершили в Нижегородском районе

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Благоустройство территории школы №22 в рамках проекта "Вам решать!" завершили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, здесь были обустроены хоккейная коробка, многофункциональная спортивная площадка и мини-лестницы к ней, уложен новый асфальт на площади 5 тысяч кв. м, смонтирован бордюр.
Так, на спортивной площадке с безопасным резиновым покрытием установлены брусья, гребной тренажер, тренажер для жима от груди, верхней тяги, "Флекс" и двойные лыжи.
Гарантия на выполненные работы составляет пять лет.
Сейчас в школе №22 обучается более 1600 детей. Зимой и летом они смогут заниматься на новых площадках физкультурой.
Ранее сообщалось, что центральную площадь поселка Пыра благоустроили в рамках проекта "Вам решать!".
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