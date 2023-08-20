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Общество

Лучших водителей автобусов определили в Нижегородской области

18 сентября 2023 18:28  [223] Общество

Фото: ЦРТС

Региональный конкурс профессионального мастерства среди водителей состоялся на базе "Нижегородпассажиравтотранса" (НПАТ). Об этом сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, в финал конкурса вышли 34 водителя, из них 27 представляли НПАТ, 2 - пассажирское предприятие г.о.г Арзамас, 4 - Выксу и один - из города Бор.

Участники показали свои теоретические знания правил дорожного движения, а также навыки выполнения разнообразных фигур, движения "змейкой" задним ходом, проезде габаритного коридора и прочем.

Кроме того, водители автобусов большой вместимости соревновались в упражнении "комфортное вождение", в ходе которого от них требовалось продемонстрировать максимально равномерное и безопасное движение по зачетной трассе. В салоне автобуса находится открытый контейнер с водой. От водителей требовалось доставить контейнер от старта до финиша без потерь воды.

В итоговом командном зачете лучшей признана сборная парка №2 "Нижегородпассажиравтотранса".

Лучшим водителем в категории "ЛиАЗ" стал Алексей Бусыгин из НПАТ-2, в категории "ПАЗ" - Дмитрий Цыганов также из НПАТ-2.

Победители получат по 50 тысяч рублей, а водители, занявшие второе и третье места, - по 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, победители, занявшие первые места, примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, который состоится в Москве с 5 по 7 октября. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.

Ранее ЦРТС назвал самые популярные маршруты общественного транспорта Нижнего Новгорода.

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Теги:
Конкурсы Общественный транспорт
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