ЦРТС назвал самые популярные маршруты общественного транспорта Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о наиболее популярных маршрутах общественного транспорта Нижнего Новгорода в августе.

Согласно информации, уже на протяжении нескольких месяцев самыми популярными автобусами у нижегородцев становятся маршруты А-90, Т-45 и А-48. Также наибольшее количество поездок регистрируется на маршрутах Т-87 и Т-83.

Среди трамваев наибольшей популярностью пользуются маршруты 417, 8, 3, 21 и 27, а среди троллейбусов - 14, 31, 10, 13 и 4.

Ранее сообщалось, что работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируется возобновить осенью.

Также напомним, что еще два автобуса запустят на маршруте А-53 в Нижнем Новгороде.