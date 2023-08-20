ЦРТС назвал самые популярные маршруты общественного транспорта Нижнего Новгорода

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о наиболее популярных маршрутах общественного транспорта Нижнего Новгорода в августе.
Согласно информации, уже на протяжении нескольких месяцев самыми популярными автобусами у нижегородцев становятся маршруты А-90, Т-45 и А-48. Также наибольшее количество поездок регистрируется на маршрутах Т-87 и Т-83.
Среди трамваев наибольшей популярностью пользуются маршруты 417, 8, 3, 21 и 27, а среди троллейбусов - 14, 31, 10, 13 и 4.
Ранее сообщалось, что работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируется возобновить осенью.
Также напомним, что еще два автобуса запустят на маршруте А-53 в Нижнем Новгороде.
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