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Экономика

Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2023 год

18 сентября 2023 18:55  [75] Экономика

Президент РФ Владимир Путин продлил действие введённого в 2014 году продовольственное эмбарго вплоть до конца 2024 года. Соответствующий указ уже опубликован, сообщает телеканал "360".

"Продлить действие экономических мер с 1 января до 31 декабря 2024 года, предусмотренное президентским указом в целях обеспечения безопасности России с 6 августа 2014 года", — говорится в документе.

Напомним, правительство РФ ввело запрет на ввоз ряда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США и стран ЕС 7 августа 2014 года в ответ на международные ограничения: из-за присоединения Крыма ряд государств выдвинул санкции против России.

По условиям постановления вводится эмбарго на импорт категорий продукции из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских граждан и компаний. В перечень запрещённых к ввозу продуктов попали продукция и сырьё, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.

В список запрещённых продуктов попали: мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, молоко и молочная продукция, овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и орехи, колбасы, сыры и творог на основе растительных жиров. С 1 ноября 2016 года в список была включена соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия.

Согласно информации, Евросоюз может представить уже 12 по счёту пакет ограничений в отношении РФ в первой половине октября на саммите ЕС — США. Предполагается, что новые санкции будут включать шаги по ограничению способности России обходить ограничения Евросоюза через третьи страны.

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Теги:
Продовольствие Санкции
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