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Двух нижегородских студентов осудили за подготовку теракта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в 2022 году двое студентов психологически и физически давили на несовершеннолетнюю, склоняя ее к поджогу государственного учреждения.
15 октября злоумышленники были задержаны сотрудниками МВД и ФСБ. В отношении студентов было возбуждено уголовное дело по статье 205 ч. 2 УК РФ (террористический акт). Свою вину они признали.
2-й Западный окружной военный суд приговорил нижегородцев к пяти и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина устроил переполох на территории "Школы 800" в Верхних Печёрах.
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