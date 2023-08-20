Двух нижегородских студентов осудили за подготовку теракта Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двух нижегородских студентов осудили за подготовку теракта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 году двое студентов психологически и физически давили на несовершеннолетнюю, склоняя ее к поджогу государственного учреждения.

15 октября злоумышленники были задержаны сотрудниками МВД и ФСБ. В отношении студентов было возбуждено уголовное дело по статье 205 ч. 2 УК РФ (террористический акт). Свою вину они признали.

2-й Западный окружной военный суд приговорил нижегородцев к пяти и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина устроил переполох на территории "Школы 800" в Верхних Печёрах.