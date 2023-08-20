Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Воскресенский район: не только Светлояр
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Предварительные итоги муниципальных выборов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
19 сентября 2023 10:12  [84] Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Выксунском районе
19 сентября 2023 09:41  [107] Двух нижегородских студентов осудили за подготовку теракта
18 сентября 2023 17:35  [303] Пьяный мужчина устроил переполох на территории "Школы 800" в Верхних Печёрах
18 сентября 2023 10:22  [330] Более 800 нарушений правил дорожного движения выявлено в Нижегородской области 17 сентября
17 сентября 2023 16:05  [590] Водитель и пассажир мотоцикла погибли в Богородске
16 сентября 2023 21:17  [644] Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП на железной дороге возле Арзамаса
16 сентября 2023 17:40  [665] Шесть легковых машин столкнулись на улице Ларина в Нижнем Новгороде
16 сентября 2023 14:19  [604] Экс- администратор ресторана в Нижнем Новгороде осуждена за тайное хищение в особо крупном размере
16 сентября 2023 09:23  [1540] Служебный автомобиль полиции сбил подростка в Нижнем Новгороде
14 сентября 2023 13:57  [631] АО "Жилстройресурс" причинило ущерб нижегородским дольщикам на 500 млн рублей
Происшествия

Двух нижегородских студентов осудили за подготовку теракта

19 сентября 2023 09:41  [107] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двух нижегородских студентов осудили за подготовку теракта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 году двое студентов психологически и физически давили на несовершеннолетнюю, склоняя ее к поджогу государственного учреждения.

15 октября злоумышленники были задержаны сотрудниками МВД и ФСБ. В отношении студентов было возбуждено уголовное дело по статье 205 ч. 2 УК РФ (террористический акт). Свою вину они признали.

2-й Западный окружной военный суд приговорил нижегородцев к пяти и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. 

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина устроил переполох на территории "Школы 800" в Верхних Печёрах.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Терроризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph