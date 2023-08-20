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Общество

Более 30 остановок общественного транспорта переименуют в Нижнем Новгороде

19 сентября 2023 09:56  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 30 остановок общественного транспорта переименуют в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Согласно информации, всего будет переименовано 34 остановочных пункта. 

С перечнем остановок можно ознакомиться по ссылке.

Информация об изменениях будет доведена до министерства транспорта Нижегородской области. Также будет проведено информирование пассажиров о новых названиях остановок.

Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы и теплоход запустят с Бора со 2 по 15 октября.

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Теги:
Общественный транспорт
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