Более 30 остановок общественного транспорта переименуют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 30 остановок общественного транспорта переименуют в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Согласно информации, всего будет переименовано 34 остановочных пункта.

С перечнем остановок можно ознакомиться по ссылке.

Информация об изменениях будет доведена до министерства транспорта Нижегородской области. Также будет проведено информирование пассажиров о новых названиях остановок.

Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы и теплоход запустят с Бора со 2 по 15 октября.