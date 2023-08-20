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Более 30 остановок общественного транспорта переименуют в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
Согласно информации, всего будет переименовано 34 остановочных пункта.
С перечнем остановок можно ознакомиться по ссылке.
Информация об изменениях будет доведена до министерства транспорта Нижегородской области. Также будет проведено информирование пассажиров о новых названиях остановок.
Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы и теплоход запустят с Бора со 2 по 15 октября.
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