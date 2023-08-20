Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Выксунском районе

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Шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в Выксунском районе 18 сентября. Об этом сообщили в нижегородской ГИБДД.
По предварительной информации, 66-летний водитель рейсового автобуса ЛиАЗ 525636, следовавшего по маршруту № 107 "Выкса – Досчатое", почувствовал себя плохо и потерял сознание. После этого неуправляемая машина автобус съехала в кювет по ходу движения на обочину дороги.
В результате ДТП пострадал водитель рейсового автобуса, а также пять пассажиров. Трое несовершеннолетних - 16-летние юноша и девушка, а также 10-летняя девочка - с ушибами самостоятельно обратились в больницу, в госпитализации не нуждались.
Две 60-летние женщины были госпитализированы с переломами - руки и рёбер.
Водитель был доставлен в больницу с артериальной гипертензией 2 степени. после нормализации состояния был отпущен.Напомним, что два человека погибли при столкновении автомобиля с автобусом в Дзержинске.
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