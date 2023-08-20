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Общество

Глеб Никитин: В Нижегородской области сформировался сильный костяк предприятий машиностроения

24 сентября 2023 08:34  [95] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет машиностроителей региона с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона.

«Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение всегда играло особую роль в развитии промышленности. Отрасль требует от тех, кто в ней работает, преданности и постоянного движения вперед, поиска новых решений, освоения новых технологий. В Нижегородской области сформировался сильный костяк предприятий, которые вкладывают ресурсы в модернизацию и, что самое главное, проводят активную кадровую политику, дают возможность профессиональной реализации!

За последнее время отрасль столкнулась с целым рядом вызовов, связанных с внешним давлением. Это еще больше повысило ответственность и значение вашего труда.

Предприятиям удается не просто работать, но и развиваться, создавать новое, выполнять задачи, стоящие перед всей страной. Об этом свидетельствует положительная динамика в промышленности региона, в том числе в автопроме. За всеми достижениями – ваша самоотверженность, знания и опыт!

В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все намеченные планы, а выбранный путь всегда радует новыми свершениями!» - отмечается в заключительной части поздравления.

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Теги:
Праздники Промышленность
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