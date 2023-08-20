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Общество

Сквер Чкалова и сквер Добролюбова появятся в Нижнем Новгороде

19 сентября 2023 12:58  [85] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий под председательством Олега Лавричева. Депутаты рассмотрели ряд инициатив, предложенных нижегородцами.

В частности, Общественная организация ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Канавинского района предложила присвоить имя Героя Советского Союза, легендарного лётчика-испытателя Валерия Чкалова скверу, расположенному на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции. Причём местные жители уже давно называют эту зелёную зону сквером Чкалова.

"Очень хотелось бы, чтобы сквер официально носил имя великого земляка", – сказала председатель районной ветеранской организации Татьяна Савинова, напомнив, что в 2024 году будет отмечаться 120-летие со дня рождения Валерия Чкалова.

Зампредседателя Гордумы Николай Сатаев отметил, что в сквере планируется установить памятник лётчику и модель самолета.

Комитет поддержал идею присвоить скверу в Канавинском районе имя Валерия Павловича Чкалова и направитданное соответствующее предложение в Комиссию о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры Нижнего Новгорода.

Также депутаты повторно обсудили предложение об увековечении памяти создателя и начальника Горьковского высшего военного училища тыла Юрия Емельяновича Кирилюка. C инициативной установить мемориальную доску на фасаде дома №7 на Звездинке, где он жил с 1983 по 2021 годы, напомним, выступила областная ветеранская организация. В ходе обсуждения на заседании в июле Комитет рекомендовал доработать текст и макет памятной доски. Все замечания были устранены, теперь решение об увековечении памяти ветерана будет вынесен на ближайшее заседание Гордумы

На заседании обсуждался вопрос наименования зелёной территории в границах домов № 11 и 13 по улице Большая Покровская и № 1 и 2 на Театральной площади. Общественная палата Нижнего Новгорода предложила присвоить ей имя литературного критика, поэта и публициста Николая Добролюбова, памятник которому установлен в этом сквере.

Профессор ННГАСУ, Почётный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова отметила, что история окрестных домов тесно связана с именем Добролюбова, и выразила признательность за инициативу.

"Это решение логично. Здесь всё "помнит" о Добролюбове. Его жизнь была короткой – всего 25 лет. Это был гениальный человек, которым мы можем гордиться", - подчеркнула она.

Данная инициатива также была поддержана членами комитета.

Помимо этого, на доработку были отправлены проекты размещения мемориальных досок в память о ветеране ВОВ Дмитрии Ивановиче Ильине (на фасаде дома №9 по улице Должанской), участнике СВО, орденоносце Евгении Болдине (на фасаде №120), а также о сормовиче Дмитрии Строгалёве, погибшем в ходе СВО.

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Теги:
Гордума Память Сквер
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