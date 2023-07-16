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Общество

Памятник "народному" директору Горьковского автозавода Борису Видяеву появится в Автозаводском районе

25 июля 2023 10:54  [92] Общество
Борис Видяев

Борис Видяев

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде под руководством председателя городской Думы Олега Лавричева прошло 24 июля.

Согласно информации, в рамках заседания обсуждалась инициатива Горьковского автозавода об увековечении памяти легендарного руководителя ГАЗа Бориса Видяева. Коллектив завода предложил установить памятник в сквере имени Бориса Видяева, расположенном в границах проспекта Ильича, улиц Школьной и Челюскинцев Автозаводского района Нижнего Новгорода.

В ходатайстве отмечается, что Борис Видяев проработал на ГАЗе более 40 лет, с 1986 по 1994 годы был генеральным директором. За свою работу на благо Автозаводского района получил негласное звание "народного" директора завода.

Эскиз памятника разработан нижегородским скульптором Алексеем Щитовым при участии ближайших родственников Бориса Видяева, представителей рабочих советов ГАЗа, руководства Автозаводского района, ветеранских и общественных организаций.

Комитет рекомендовал городской Думе увековечить память Бориса Видяева, установив памятник в сквере его имени в Автозаводском районе.

Также была рассмотрена инициатива Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов об увековечении памяти генерал-майора, участника Великой Отечественной войны, войны с Японией Юрия Кирилюка.

Заявители предлагают установить мемориальную доску на фасаде дома №7 на улице Звездинка, в котором проживал Юрий Кирилюк. Комитет поддержал эту инициативу, рекомендовав доработать текст и макет памятной доски. 

Кроме того, на заседании комитета была рассмотрено ходатайство ПАО "Завод "Красное Сормово" и первичной профсоюзной организации завода об увековечении памяти Николая Жаркова.

Мемориальную доску предложено установить на фасаде дома №2 по улице Ефремова, в котором он проживал. Ее установку планируется приурочить к 175-летию завода.

Комитет поддержал инициативу об увековечении памяти Николая Жаркова, рекомендовав доработать текст и макет памятной доски.

Ранее сообщалось, что памятник ученому Андрею Сахарову открыли в нижегородской Академии "Маяк".

Также напомним, что памятник императору Николаю I установят в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Гордума Памятники
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