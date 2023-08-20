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Культура и отдых

Музыка против буллинга: представлен официальный трейлер сериала "Плакса"

19 сентября 2023 13:29  [56] Культура и отдых

Фото: ПАО "Ростелеком"

Видеосервис Wink, телеканал СТС и "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" представили официальный трейлер 8-серийной музыкальной драмы "Плакса" (16+) Сергея Жукова. Цифровая премьера состоится эксклюзивно в Wink 28 сентября 2023 года, а в новом сезоне сериал покажет канал СТС. В проекте снялись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова и другие. Сериал войдет в линейку Wink Originals.

По сюжету сериала "Плакса" семья школьницы Маши (Ника Жукова) вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. Да и в доме у бабушки (Ирина Розанова) свои правила жизни. В новой школе Маша становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны группы одноклассниц. Прессинг ужесточается из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). А еще они обе оказываются соперницами за право поехать на музыкальный фестиваль. С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

"Плакса" — очень личный проект и для меня, и для моей дочки Ники, которая сыграла в сериале первую большую кинороль. Однако это не частная история: с травлей в школе по статистике сталкивается большинство подростков. Так есть сейчас и так было раньше, когда слова буллинг еще не существовало. “Плакса” — это видеокнижка о буллинге, его проявлениях и способах преодоления. О том, как важно быть внимательным к детям, их особенностям и помогать их талантам. Поэтому нужно, чтобы сериал посмотрели все поколения — школьники, мамы, папы, бабушки и дедушки. Если после просмотра поколения хоть чуть-чуть лучше станут понимать друг друга — значит, всё было не зря, и мы сделали хорошее дело", — отметил автор идеи и генеральный продюсер сериала Сергей Жуков.

"У меня 16-летняя дочь, и я сам свидетель ситуаций, с которыми она сталкивается в школе. Так много озлобленности, закрытости и агрессии в молодом поколении, поэтому понимаю, насколько важно поддержать, помочь разобраться, найти нужное решение. Уверен, что в каждой школе есть такие герои, как в нашем проекте. Главное — не упустить момент и вовремя услышать своего ребенка. Я бы показывал сериал в школах, разбирал бы его с учениками — сцены, конкретные ситуации, чтобы подросток захотел выйти на диалог, нашел возможность справиться с барьерами и проблемами. Благодаря героине сериала семья объединяется. Близкие люди снова начинают слышать, понимать и принимать друг друга, напоминая зрителям о том, что проблема поколений всегда решаема", — подчеркнул режиссер сериала Андрей Силкин.

"Буллинг — важная и масштабная проблема, которая касается миллионов подростков. Решение любой проблемы начинается с того, что надо ее изучить, увидеть проявления и последствия. В этом отношении "Плакса" становится пособием, почему, кто и как может отравить жизнь вашему ребенку. Родители всегда должны быть рядом — крайне важно не оставлять подростков наедине со своей бедой. Важно помочь им распознать манипуляции, поверить в себя, показать им другой, отличный от навязываемого, взгляд на жизнь. Любовь победит буллинг", — уверен генеральный директор видеосервиса Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) Антон Володькин.

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