Полузащитник Мамаду Майга продлил контракт с ФК "Пари Нижний Новгород" Спорт

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Полузащитник Мамаду Майга продлил контракт с ФК "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации, новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/2027.



Мамаду Майга перешел в "Пари НН" в июне 2022 года из "Велеса". За это время 28-летний полузащитник провел за нижегородскую команду 41 матч и забил один мяч в ворота московского "Спартака".



"Всегда приятно подписывать контракт с клубом, в котором тебя уважают, доверяет тренерский штаб, когда болельщики тебя любят. Для меня это очень важно. Я обязательно буду прогрессировать сам и стараться вместе с "Пари НН" показывать высокие результаты, двигаться только вперед", - сказал Мамаду Майга.

Новый контракт был подписан на стадионе "Водник". Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов отметил, что эта локация была выбрана неслучайно.

"Хотим привлечь внимание к объектам спорта, которые требуют возрождения. А также делаем анонс. Ракурс на фото очень хорошо знаком всем нижегородцам и многим любителям кинематографа. Совсем скоро выйдет короткометражный ролик в стиле культового фильма с участием наших футболистов", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что полузащитник ФК "Пари НН" Ярослав Михайлов перешел в "Зенит".