Школа начальной военной подготовки "Ратное дело 2.0" открыла набор участников Общество

Нижегородская школа начальной военной подготовки "Ратное дело 2.0" открыла набор участников, сообщают организаторы.

Согласно информации, занятия в школе начнутся 2 октября, а проводить их будут инструкторы единого патриотического центра АВАНГАРД, имеющие большой опыт военной подготовки.

Нижегородцев обучат навыкам оказания первой помощи, основам поведения в экстремальных ситуациях, основам общевойскового боя. Также участников ждет огневая подготовка, обучение работе с БПЛА и многое другое.

Занятия будут проходить в центре Нижнего Новгорода по понедельникам, средам и пятницам - в зависимости от учебной группы.

Время обучения составляет 10 недель, а навыки участники будут отрабатывать в ходе страйкбольных игр.

Подать заявку можно до 30 сентября включительно по ссылке.

Ранее сообщалось, что нижегородский центр "Сталь" открывает набор бойцов для участия в СВО.