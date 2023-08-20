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Общество

Школа начальной военной подготовки "Ратное дело 2.0" открыла набор участников

19 сентября 2023 14:48  [96] Общество

Нижегородская школа начальной военной подготовки "Ратное дело 2.0" открыла набор участников, сообщают организаторы.

Согласно информации, занятия в школе начнутся 2 октября, а проводить их будут инструкторы единого патриотического центра АВАНГАРД, имеющие большой опыт военной подготовки.

Нижегородцев обучат навыкам оказания первой помощи, основам поведения в экстремальных ситуациях, основам общевойскового боя. Также участников ждет огневая подготовка, обучение работе с БПЛА и многое другое.

Занятия будут проходить в центре Нижнего Новгорода по понедельникам, средам и пятницам - в зависимости от учебной группы.

Время обучения составляет 10 недель, а навыки участники будут отрабатывать в ходе страйкбольных игр.

Подать заявку можно до 30 сентября включительно по ссылке.

Ранее сообщалось, что нижегородский центр "Сталь" открывает набор бойцов для участия в СВО.

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Теги:
Военные
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