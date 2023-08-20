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Нижегородский центр "Сталь" открывает набор бойцов для участия в СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
Согласно информации, прием заявок через Центр набора добровольцев начнется с 23 сентября. В дальнейшем прошедшие обучение смогут заключить контракт с одним из нижегородских подразделений.
Сейчас в центре подготовку к ведению боевых действий проходят бойцы, уже заключившие контракт.
Напомним, учебный центр "СТАЛЬ" для подготовки бойцов запустили в Нижегородской области в начале сентября. Его возглавил Сергей Вихарев, принимавший участие в штурме Бахмута.
В центре проводится боевая и технологическая подготовка бойцов перед отправкой в нижегородские подразделения. Также будут доступны курсы тактической медицины и курсы операторов БПЛА.
Сейчас в Нижегородской области создают новые именные подразделения для участия в СВО. В регионе будут сформированы мотострелковый батальон "Серафим Саровский", а также танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький".
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