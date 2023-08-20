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Общество

Заболеваемость COVID-19 серьёзно выросла в Нижегородской области за неделю

19 сентября 2023 15:20  [42] Общество

В Нижегородской области фиксируется значительное повышение заболеваемости коронавирусом. Так, по данным за прошлую неделю COVID-19 лабораторно выявлен у 207 нижегородцев, 29 из них госпитализированы. Причём неделей ранее был зарегистрирован 131 заболевший, госпитализировали 14 человек.

Согласно сведениям, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшую неделю серьёзно увеличилось — на 48%. Всего инфекция выявлена у 11 516 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 8,2.

Рост заболеваемости зафиксировали в 70 российских регионах. Причем в 13 из них, в том числе в Нижегородской области, средний показатель оказался выше, чем в целом по стране. Среди антилидеров также обе столицы, Свердловская, Самарская, Челябинская области, Краснодарский и Пермский край, Чувашия, Удмуртия и Башкортостан.

Известно, что за период с 11 по 17 сентября включительно по всей стране с коронавирусом были госпитализированы 1973 человека. Это на 20,6% больше, чем неделей ранее.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора прогнозируют этой осенью новый пик заболеваемости COVID-19.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с телеканалом "360" отметил, что сейчас в стране широко распространяется новый вариант коронавируса под названием "пирола" (BA.2.86). Он является более заразным и имеет несколько дополнительных мутаций по сравнению с уже известным штаммом "омикрон". Причём, по оценке экспертов, при заражении именно этим вариантом человек может серьёзно заболеть.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение Коронавирус
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