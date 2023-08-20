Россиян призвали вакцинироваться и принимать витамины из-за волны COVID-19 Общество

Специалисты Роспотребнадзора прогнозируют ближе к концу года подъём заболеваемости гриппом средней интенсивности. Кроме того, этой осенью в России ожидается новый пик заболеваемости COVID-19.

Иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу "360" рассказал, в какое время риск заразиться будет самым высоким, и как можно защититься от болезней.

По его словам, пик заболеваемости коронавирусом стоит ждать в октябре–ноябре, когда воздух теряет свои природные бактерицидные свойства - по этой причине появляются условия для распространения бактериальных и вирусных заболеваний.

Врач уточнил, что эпидемия в этом году не будет иметь таких чётких временных рамок, как это было раньше.

"Верхушка волны не такая высокая, но подошва волны будет идти не пару недель, как это раньше было, а, может быть, пару месяцев держаться", — прокомментировал Болибок.

Он посоветовал пройти ревакцинацию от COVID-19, чтобы избежать тяжёлых последствий болезни: вакцина поможет выработать антитела для борьбы с инфекцией.

"В прививках смысл есть. И есть последние данные по изучению постпрививочного иммунитета. Они говорят о том, что всё равно возникают перекрёстно реагирующие тела", — сказал иммунолог.

Он также порекомендовал принимать витамин C и поливитаминные комплексы, поскольку содержание полезных веществ в современных продуктах снижено.

Напомним, что в Нижегородской области началась прививочная кампания против гриппа. В Нижегородскую область уже поступило более 143 тысяч доз детской вакцины и около 477 тысяч доз препарата для взрослых. Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию в ближайшее время, чтобы специфический иммунитет от гриппа успел сформироваться до начала подъёма заболеваемости.