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Общество

Работа по переводу госсервисов на платформу ГосТех будет усилена

19 сентября 2023 15:49  [89] Общество

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на рабочем совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) регионов и федеральных ведомств поручил усилить работу по переводу госсервисов на платформу ГосТех.

"По указу президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "ГосТех". Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 ФОИВов и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры необходимо подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов" – отметил он.

В ходе совещания глава минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о ходе работ по реализации "пилотных" региональных сервисов на платформе "ГосТех" в 2023 году и планах на 2024 год, представил несколько сценариев внедрения решений в регионах.

В частности, обсуждалось создание рабочих групп, отвечающих за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям и разработку конечных функциональных требований для создания новых решений на платформе "ГосТех".

Также Максут Шадаев представил рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации. В нем были отмечены Росрезерв, Росмолодежь, Росаккредитация, Минпромторг России, ФССП России, МЧС России, Минсельхоз России, Росгвардия и Минцифры России.

Сейчас Минцифры России совместно с регионами проводят киберучения в регионах, где прорабатывают практические навыки сотрудников подразделений ответственных за информационную безопасность и объекты КИИ. Такие мероприятия уже провели Калининградская область, Камчатский край, Ленинградская область, Мурманская область.

Ранее сообщалось, что два нижегородских сервиса будут интегрированы в платформу "ГосТех" и тиражированы на другие регионы.

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Теги:
Технологии цифровизация
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