Более 360 самостроев снесут в Нижнем Новгороде до конца года Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

В городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по экологии. Депутаты обсудили план мероприятий по сносу и демонтажу самовольных и незаконно размещённых построек.

Городской департамент благоустройства предоставил информацию, что в этом году снесён 161 самострой - это сараи, гаражи. До конца года планируется демонтировать ещё 200 объектов.

Директор департамента Антон Максимов рассказал депутатам, что после ликвидации сооружений на освободившихся земельных участках проводятся необходимые подготовительные работы, а затем территория благоустраивается.

Члены комиссии подчеркнули, что необходимо следить за тем, как подрядчики утилизируют отходы после сноса самостроев, чтобы исключить появление стихийных свалок.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос о внесении изменений в бюджет Нижнего Новгорода в рамках основных направлений работы комиссии.

Так, за счёт межбюджетных трансфертов планируется увеличить на 66,7 млн рублей расходы департамента благоустройства: 39,1 млн направить на рекультивацию свалки на ул. Заовражной; 17,1 млн – на благоустройство и озеленение общественных территорий, а также снос самостроев, 15 млн рублей – на благоустройство придомовых территорий и ещё 500 тысяч – на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов.

Депутат Марк Фельдман также указал на необходимость финансирования и своевременной санации деревьев в городе.

"Поскольку прошедшей зимой все мы видели последствия ледяных дождей, то уже сейчас встаёт вопрос о том, насколько эффективно ведётся работа по санации зелёных насаждений, чтобы мы были готовы к предстоящему зимнему сезону", - сказал он.

Антон Максимов ответил, что в этом году все работы по вырубке аварийных деревьев планируется завершить уже к концу сентября. На данные цели в городском бюджете предусмотрено 9,7 млн рублей.