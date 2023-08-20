Новое помещение МФЦ открыли в Кстове

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Отделение МФЦ в Кстове открылось в новом помещении, расположенном в ТРЦ "Восторг". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в новом отделении обустроено 19 окон для обслуживания клиентов.
Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что МФЦ в торговых центрах являются наиболее удобными для посещения. Здесь уже есть парковка, а также можно совместить поход в отделение с отдыхом.
В новом помещении оборудована игровая зона для детей, а для людей с ограниченными возможностями здоровья организована навигация, работает система усиления слуха.
В кстовском отделении можно оформить 150 услуг, включая 28 муниципальных. Отделение с понедельника по пятницу работает с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 13:30.
В отделении можно , в том числе, оформить заявку через портал "Госуслуги" - даже если данная услуга не находится в ведении МФЦ, распечатать результат из своего личного кабинета и заверить его у специалистов.
Ранее сообщалось, что замглавы Минэкономразвития РФ высоко оценил работу нижегородских МФЦ.
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