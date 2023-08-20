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Общество

Кинокомпаниям предоставят субсидии на съемку фильмов в Нижегородской области

19 сентября 2023 17:48  [84] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство культуры Нижегородской области объявило конкурс на предоставление производителям фильмов и иных аудиовизуальных произведений субсидии из облбюджета на возмещение части затрат на проведение съемок на территории региона (рибейтов).

Согласно информации, подать заявку на получении субсидии можно до 18:00 16 октября. Вернуть можно до 80% от затрат на производство национального фильма на территории региона.

Также претендовать на получение рибейтов могут производители иных аудиовизуальных произведений, например, видеороликов продолжительностью до 10 минут. Они могут возместить до 60% затрат на их производство.

Всего на субсидии в 2023 году выделено 20 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут юрлица и ИП, отнесенные к организациям кинематографии, которые приступили к производству национального фильма и иного аудиовизуального произведения на территории Нижегородской области не ранее 1 января 2022 года.

Для подачи заявки необходимо собрать информацию об объеме затрат, возникших в связи с производством фильма, краткое содержание картины, а также презентацию с кадрами, позволяющими идентифицировать места съемок в Нижегородской области.

Документы необходимо направить по адресу: 603005, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 11/7.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Нижегородской области.

Напомним, в 2022 году финансовую поддержку получили пять фильмов, снятых на территории региона.

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Теги:
Кинематограф Субсидии
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