Десять инициатив в рамках проекта "Вам решать!" реализовали в Советском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Десять инициатив в рамках проекта "Вам решать!" реализовали в Советском районе Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, в этом году за реализованные проекты проголосовало около 15 тысяч жителей Советского района.

В частности, было реализовано пять проектов, связанных с ремонтом дорог и тротуаров. Работы прошли на улицах Яснополянской, Ванеева, Богородского, Косогорной и Козицкой.

Также была асфальтирована площадка и отремонтирован актовый зал в школе № 46, выполнена асфальтировка площадки в школе № 44, отремонтирована хоккейная площадка на территории школы № 54 и актовый зал школы № 173.

Ранее сообщалось, что благоустройство территории школы №22 в рамках проекта "Вам решать!" завершили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.