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Десять инициатив в рамках проекта "Вам решать!" реализовали в Советском районе Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, в этом году за реализованные проекты проголосовало около 15 тысяч жителей Советского района.
В частности, было реализовано пять проектов, связанных с ремонтом дорог и тротуаров. Работы прошли на улицах Яснополянской, Ванеева, Богородского, Косогорной и Козицкой.
Также была асфальтирована площадка и отремонтирован актовый зал в школе № 46, выполнена асфальтировка площадки в школе № 44, отремонтирована хоккейная площадка на территории школы № 54 и актовый зал школы № 173.
Ранее сообщалось, что благоустройство территории школы №22 в рамках проекта "Вам решать!" завершили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.
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