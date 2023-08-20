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Общество

Почти 90 из 117 заболевших корью цыган в нижегородской деревне, выписаны

20 сентября 2023 09:46  [114] Общество

Почти 90 из 117 заболевших корью цыган в нижегородской деревне выписаны, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзор по Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что с 23 августа в очаге заболевания – деревни Малое Туманово было зарегистрировано 117 случаев заболевания. По данным на сегодняшний день 86 заболевших прошли лечение и выписаны.

Стоит отметить, что специалисты Роспотребнадзора до сих пор продолжают подворные обходы населения в селе Малое Туманова в Арзамасском районе, где был выявлен очаг кори в общине цыган. В настоящее время проводится иммунизация местного населения по эпидемическим показаниям.

Напомним, что в начале сентября вспышка кори была зафиксирована в Арзамасском районе Нижегородской области. Очаг заболевания - д. Малое Туманово, где проживает община цыган. Именно там и был зафиксирован очаг заболевания среди непривитых граждан.

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Теги:
Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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