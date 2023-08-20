Вспышка кори зафиксирована в Арзамасском районе из-за непривитого ребёнка Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области зафиксировало вспышку кори в Арзамасском районе. Заболели 93 местных жителя, которые не были привиты от кори. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, источником инфекции стал непривитый ребёнок, прибывший из другого региона. Основное число заболевших зарегистрировано в деревне Малое Туманово. В Роспотребнадзоре отметили, что этот населённый пункт является местом компактного проживания цыган.

Было проведено заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.

В настоящее время организованы мероприятия по локализации очага групповой заболеваемости. Специалисты во взаимодействии с ответственными организациями проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Сейчас определён круг контактных лиц, которых в экстренном порядке вакцинируют. На месте создано пять противоэпидемических бригад, которые обходят дворы. Так, по состоянию на 11 сентября против кори привито почти 400 человек.

Ситуация остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, первого больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля - это оказалась женщина, прилетевшая из Еревана. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по заболеванию. На 16 августа было зафиксировано 28 случаев заражения корью, 16 из них были завозными.

Всем иностранным гражданам, приезжающим на работу в Нижегородскую область, необходима обязательная вакцинация от кори.

СПРАВКА:

Корь – высоко контагиозная инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путём. Характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), общей интоксикацией, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов - сначала на лице, потом на всём теле.

Если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, равняется почти 100%. Препаратов для специфического лечения кори не разработано.