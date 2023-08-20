Нижегородского полицейского осудили за мошенничество Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородского полицейского осудили за мошенничество. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2017 году участковый взял у подростка деньги за непривлечение его к уголовной ответственности за покушение на хищение куртки. При этом полицейский знал, что несовершеннолетний не совершал противоправных действий.

Деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

Суд приговорил бывшего полицейского к 3 годам колонии. Также его лишили звания "старший лейтенант полиции". Кроме того, подсудимому запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение 2,5 лет.

Ранее сообщалось, что двух кстовских полицейских осудят за взяточничество.