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Спорт

Спартакиада пенсионеров Нижнего Новгорода пройдет 5 октября

20 сентября 2023 10:32  [84] Спорт

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Старшее поколение" в Нижегородской области Владимир Тарасов принял участие в совещании по организации и проведению мероприятий с Клубом ветеранов спорта Нижнего Новгорода.

Согласно информации, участники мероприятия утвердили, что Спартакиада пенсионеров Нижнего Новгорода пройдет 5 октября в ФОКе "Заречье". Ее открытие запланировано на 9:00.

В соревнованиях примут участие мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, представляющие все районы Нижнего Новгорода. В каждой команде насчитывается по восемь человек. Они будут будут соревноваться в плавании, настольном теннисе, дартс, стрельбе из электронного оружия и наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Также участники обсудили создание Совета ветеранов спорта, работу клуба ветеранов спорта города и разработку плана работы по проведению мероприятий на 2024 год с ветеранами и пенсионерами. 

Так, было предложено создать спортивные секции для пенсионеров в школах и ФОКах. 

"Наша задача – как можно активнее включить пенсионеров в спортивную жизнь. В настоящее время многие ветераны спорта не на виду, не востребованы. Это нужно исправлять. Считаю, что они должны не только проявлять себя, участвуя в соревнованиях, но и передавать опыт молодым. Наша сила – в единстве", – сказал Владимир Тарасов.

Ранее сообщалось, что лапта и кила будут включены с программу Спартакиады пенсионеров Нижнего Новгорода.

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Теги:
Гордума Пенсионеры Спартакиада
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