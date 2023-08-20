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Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Старшее поколение" в Нижегородской области Владимир Тарасов принял участие в совещании по организации и проведению мероприятий с Клубом ветеранов спорта Нижнего Новгорода.
Согласно информации, участники мероприятия утвердили, что Спартакиада пенсионеров Нижнего Новгорода пройдет 5 октября в ФОКе "Заречье". Ее открытие запланировано на 9:00.
В соревнованиях примут участие мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, представляющие все районы Нижнего Новгорода. В каждой команде насчитывается по восемь человек. Они будут будут соревноваться в плавании, настольном теннисе, дартс, стрельбе из электронного оружия и наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье.
Также участники обсудили создание Совета ветеранов спорта, работу клуба ветеранов спорта города и разработку плана работы по проведению мероприятий на 2024 год с ветеранами и пенсионерами.
Так, было предложено создать спортивные секции для пенсионеров в школах и ФОКах.
"Наша задача – как можно активнее включить пенсионеров в спортивную жизнь. В настоящее время многие ветераны спорта не на виду, не востребованы. Это нужно исправлять. Считаю, что они должны не только проявлять себя, участвуя в соревнованиях, но и передавать опыт молодым. Наша сила – в единстве", – сказал Владимир Тарасов.
Ранее сообщалось, что лапта и кила будут включены с программу Спартакиады пенсионеров Нижнего Новгорода.
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