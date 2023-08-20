Комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал возврат на летнее время Общество

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Комитет Госдумы по охране здоровья посоветовал нижней палате Федерального собрания отклонить законопроект о возврате к переходу на летнее и зимнее время в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, представители КПРФ 21 июня внесли на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о возвращении сезонных переходов на летнее и зимнее время. Дата была выбрана символичная - в День летнего солнцестояния.

Они предложили переводить время на час вперёд в последнее воскресенье марта в 02:00 и на час назад — в последнее воскресенье октября в 03:00.

Депутаты пояснили, что это поможет "рационально использовать светлое время суток".

Однако в комитете Госдумы указали на то, что авторы проекта не обозначили объёмы и источники финансирования для реализации данной инициативы.

Кроме того, в сопроводительных документах указано, что законопроект не нашёл поддержки у правительства России.

Напомним, впервые предложение отказаться от сезонного перевода часов поступило в Госдуму от Владимира Жириновского и Игоря Лебедева в октябре 2010 года. Тогда правительство отказалось от инициативы. Но уже в 2011-м отменить перевод часов в дни весеннего и осеннего равноденствия предложил президент России Дмитрий Медведев - и страна перешла на летнее время.

В 2014 году указом президента Путина принят переход на зимнее время, которое действует до сих пор.

А вот врачи полагают, что возвращение к зимнему и летнему времени пойдёт на пользу человеческому организму.