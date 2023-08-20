Автограф-сессия сестер Авериных пройдет перед матчем ХК "Торпедо" 20 сентября Общество

Фото: соцсети Арины Авериной

Нижегородские гимнастки Арина и Дина Аверины проведут автограф-сессию перед сегодняшним матчем хоккейного клуба "Торпедо" против подмосковного "Витязя".

Согласно информации, сфотографироваться и взять автограф у известных спортсменок можно будет в центральном фойе КРК "Нагорный" перед началом матча.

Также Арина и Дина Аверины откроют матч символическим вбрасыванием. Игра начнется в 19:30.

Ранее сообщалось, что матч ФК "Пари НН" и "Спартака" посетили более 32 тысяч болельщиков.