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Общество

Автограф-сессия сестер Авериных пройдет перед матчем ХК "Торпедо" 20 сентября

20 сентября 2023 13:42  [73] Общество

Фото: соцсети Арины Авериной

Нижегородские гимнастки Арина и Дина Аверины проведут автограф-сессию перед сегодняшним матчем хоккейного клуба "Торпедо" против подмосковного "Витязя".

Согласно информации, сфотографироваться и взять автограф у известных спортсменок можно будет в центральном фойе КРК "Нагорный" перед началом матча.

Также Арина и Дина Аверины откроют матч символическим вбрасыванием. Игра начнется в 19:30.

Ранее сообщалось, что матч ФК "Пари НН" и "Спартака" посетили более 32 тысяч болельщиков.

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Теги:
ХК "Торпедо"
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