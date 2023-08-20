Матч ФК "Пари НН" и "Спартака" посетили более 32 тысяч болельщиков Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Матч ФК "Пари Нижний Новгород" и московского "Спартака" 19 сентября посетили более 32 189 болельщиков, что является рекордной посещаемостью для нижегородкой команды в рамках кубка. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В рамках четвертого тура Кубка России по футболу нижегородская команда проиграла гостям из Москвы со счетом 0:3. Отметим, что на 47 минуте судья после просмотра видеопомощника отменил гол полузащитника "Пари НН" Александра Трошечкина.

"Хотелось при зрителях дома добиться положительного результата, но проиграли. Проанализируем свою игру: что получалось, а что нет. Хочется и в Кубке дальше пройти. Шансы еще остаются. А пока начинаем готовиться к домашней игре чемпионата с "Оренбургом", - сказал главный тренер "Пари НН" Сергей Юран.

Напомним, в связи с тем, что матч начинался в довольно раннее время и в рабочий день, "Пари НН" попросило нижегородских работодателей отпустить сотрудников на футбол.

Сейчас "Пари Нижний Новгород" занимает четвертое место в группе D. Ранее нижегородцы по пенальти обыграли "Динамо", проиграли "Спартаку" со счетом 5:4 и "Краснодару" со счетом 0:1. "Пари НН" в рамках кубках предстоит еще раз встретиться с "Динамо" и "Краснодаром".

24 сентября нижегородская команда на домашнем поле в рамках РПЛ сыграет с "Оренбургом". В лиге нижегородцы занимают 10 место с 11 очками после 8 игр.

Ранее сообщалось, что полузащитник Мамаду Майга продлил контракт с ФК "Пари Нижний Новгород".