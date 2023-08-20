Стратегия развития кластера социальных инноваций будет разработана в Нижегородской области Общество

Стратегия развития кластера социальных инноваций будет разработана в Нижегородской области, сообщил министр социальной политики региона Игорь Седых.

«Число социальных предпринимателей в Нижегородской области постоянно растет. Если в прошлом году их было около 350, то сейчас – уже почти 500. Ежегодно у нас выделяются гранты на поддержку социальных предпринимателей в размере до 500 тысяч рублей. Объем финансирования негосударственных поставщиков социальных услуг в регионе составляет более одного миллиарда рублей», - отметил Игорь Седых.

Как сообщает АНО «Центр инноваций социальной сферы», стратегия развития кластера социальных инноваций Нижегородской области предусматривает глубинный анализ состояния отрасли, мероприятия по основным направлениям, позиционирование кластера на всероссийском и международном уровне и др. Наличие стратегии позволит с 2024 года привлекать дополнительные федеральные средства для участников кластера социальных инноваций. Стратегия будет утверждена распоряжением правительства Нижегородской области.

19 сентября в технопарке «Анкудиновка» Нижнего Новгорода прошла заключительная – пятая – форсайт-сессия по подготовке стратегии, в которой приняли участие 90 человек. Сотрудники администраций округов, объединившись с социальными

предпринимателями, спроектировали рабочую схему для муниципалитета при реализации ключевых направлений развития социального предпринимательства.

Предварительно сотрудники администраций прошли обучающий курс «Социальное предпринимательство: механизмы формирования устойчивости социально-экономического развития муниципального образования в Нижегородской области». По итогам обучения участники получили сертификат о прохождении программы.

«Социальное предпринимательство – это инструмент развития территорий, который важен как в социальной, так и в экономической сфере. Эту задачу сотрудники администраций должны реализовать на местах. В рамках создания стратегии будет подготовлена статистика по реестру социальных предпринимателей, потенциальным желающим войти в этот реестр бизнесменам, незанятым нишам, инструментам работы с социальным предпринимательством в разрезе районов. Такие данные направят в адрес глав администраций», - рассказала директор Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Нижегородской области Светлана Кашина.

Всего в регионе для обсуждения стратегии развития прошло 5 форсайт-сессий. Ранее социальные предприниматели и сотрудники муниципальной власти посетили кустовые форсайт-сессии в Арзамасе, Заволжье, Павлове и Шахунье. На этих встречах было организовано анкетирование среди представителей предприятий, обсуждались предложения о содержании и разработке стратегии развития кластера социальных инноваций, проводился анализ данных. Заключения экспертов учитываются при разработке стратегического документа развития отрасли.

Напомним, автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» создана в 2017 году по инициативе правительства региона. ЦИСС реализует меры поддержки и развития социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2023 году создан кластер социальных инноваций Нижегородской области, в который на данный момент входят 156 организаций, реализующих социальные проекты. Социальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в кластер, имеют возможность получить различные меры поддержки, создать совместные проекты с учетом приоритетных направлений развития экономики региона.