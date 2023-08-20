Строителям гостиниц в Нижегородской области возместят часть расходов Бизнес

Фото: Агентство гостеприимства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели смогут получить субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам на создание гостиниц. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

Согласно информации, подать заявку на конкурс можно до 17 октября. На его проведение из областного бюджета выделено 80 млн рублей.

Размер субсидии и ее получатели будут определены специальной комиссией.

Субсидия предоставляется в порядке возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на уплату процентной ставки по кредитам, заключенным с российскими кредитными организациями не ранее 1 января 2023 года.

Заявитель должен создать гостиницу категории уровня не менее "3*" с номерным фондом от 25 до 100 номеров, гостиницу в объектах культурного наследия с номерным фондом до 100 номеров или гостиницу, расположенную в объектах исторической среды, с номерным фондом до 100 номеров.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что кинокомпаниям предоставят субсидии на съемку фильмов в Нижегородской области.