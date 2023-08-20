Депутаты Думы Дзержинска проверили ход строительства школы №10 на улице Клюквина Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева, председатели думских комитетов Александр Терентьев, Ринат Реймов, Сергей Елизаров, Нина Аранович, а также депутаты Сергей Дедов, Ирина Скрягина посетили стройплощадку новой школы №10 на улице Клюквина.

Согласно информации, сейчас на объекте заканчивается монтаж каркаса, выполняется кирпичная кладка и кладка газобетонных блоков.

Также ведутся работы по устройству инженерных систем отопления, водопровода, укладке канализации, в том числе ливневой. Проведены гидравлические испытания водопровода. В ближайшие дни начнется монтаж окон и витражей.

Как рассказал представитель подрядчика Игоря Баклажко, школа возводится по современным стандартам, в том числе предусмотрены условия для передвижения маломобильных граждан: отсутствие порогов, пандусы, подъемники в бассейне и актовом зале. Также обеспечен круговой проезд для пожарных, а высота арки внутреннего двора учитывает высоту пожарных машин.

Александр Терентьев отметил, что после проверки депутаты довольны ходом работ.

"Знаем, что ни одно строительство не бывает без сложностей, поэтому депутаты хотели увидеть стройку своими глазами, задать вопросы. Эмоции у нас после визита только положительные. Специалисты работают профессионально, заключены все субподрядные договора, материалами стройка обеспечена", - сказал он.

Виктория Николаева рассказала, что школа рассчитана на 500 человек, в нем будут обустроены две чащи бассейна и спортзалы.

"В Дзержинске давно не строили объекты такого масштаба, и вот за последние два – три года две новые школы. Для нашего города это большой прорыв. Хотелось бы пожелать удачи подрядчику, чтобы справились с задачей, которая перед ними стоит", - прокомментировала председатель городской Думы.

Депутаты Думы Дзержинска еще раз проверят ход строительства в середине декабря.

Ранее сообщалось, что ход жилищного строительства и благоустройство набережной затона реки Оки обсудили в Думе Дзержинска.