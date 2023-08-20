Ход жилищного строительства и благоустройство набережной затона реки Оки обсудили в Думе Дзержинска Общество

Ход жилищного строительства и благоустройство набережной затона реки Оки обсудили в Думе Дзержинска Нижегородской области.

Депутаты комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Гордумы города химиков под председательством Олега Богданова на заседании рассмотрели 11 пунктов повестки.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, о ходе жилищного строительства в Дзержинске депутатам доложила директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия Татьяна Коннова. По её словам, на сегодняшний момент ведется разработка трех площадок по комплексному развитию территорий. Первая территория - в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова, Студенческой площадью 16,6 га. Вторая - в районе ул. 9 Января ориентировочной площадью 16 га. Третья – территория СНТ «Калининец» и примыкающих к нему двухэтажных многоквартирных домов 1958-1964 годов постройки площадью 8 га. Сейчас идет сбор исходных данных, проработка вариантов планировочного размещения. Архитектурный совет прошла первая площадка. Включение в состав этой площадки садоводческих товариществ не рассматривается.

Татьяна Коннова отметила, что в Дзержинске на данный момент практически нет свободных площадок для комплексной застройки, где было бы возможно строительство и жилья, и социальных объектов. Поэтому особое внимание уделено территориям со старым жилищным фондом.

Кроме того, Татьяна Коннова рассказала членам комитета, что началось строительство объездной дороги в поселке Дачный. 7 сентября 2023 года был заключен контракт на выполнение работ. Она заострила внимание на том факте, что визуально в этом году и в начале следующего активных работ дзержинцы не увидят. В первую очередь будет осуществляться перекладка коммуникаций, которых в данном районе большое количество.

Поднимался на комитете вопрос о благоустройство набережной затона реки Оки. По словам заместителя главы Дзержинска Дениса Дергунова, в этом году запланированы работы по покосу газонов и удалению самосевной поросли деревьев и кустарника на них, а также расчистке откоса Окской набережной от растительности. Сейчас проводятся конкурсные процедуры на определение исполнителя по данным видам работ. В следующем году предполагаются мероприятия по проектному исследованию набережной как гидротехнического сооружения, определения источника софинансирования из федерального и областного бюджетов в рамках федеральных проектов и программ.

Вся информация, представленная в ходе заседания комитета, была принята к сведению.