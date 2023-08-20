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Происшествия

Учредитель одной из нижегородских ДУК присвоила 17,5 млн рублей "коммуналки"

21 сентября 2023 09:42  [4] Происшествия

Сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД по Нижегородской области собрали доказательства вины учредителя домоуправляющей компании ЗАО "ЖУК", обслуживающей дома в Нижнем Новгороде. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении ущерба ресурсоснабжающим организациям на сумму более 17,5 млн рублей.

Согласно информации, под уголовное расследование попала 38 летняя уроженка Костромы, ныне проживающая в Москве. Она является учредителем и фактическим руководителем ЗАО "ЖУК".

По версии следствия, в период с 2011 по 2021 годы ДУК обслуживала ряд многоквартирных домов в Нижегородском и Советском районах областного центра. Между компанией и ресурсоснабжающими организациями были заключены договоры на оказание жителям коммунальных услуг по теплоснабжению и электроснабжению.

При этом обвиняемая в период с февраля 2019-го по октябрь 2022-го не перечисляла в полном объёме оплату за предоставленные коммунальные услуги. По её распоряжению часть собранных с жильцов платежей незаконно перечислялась на счёт управляющей компании, которой руководил муж фигурантки.

Общая сумма ущерба превысила 17,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием).

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, фигурантка уголовного дела добровольно возместила причинённый ущерб в полном объёме.

Тем не менее, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение подобного преступления ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на 5-летний срок.

Напомним, что руководитель ДУКа в Автозаводском районе причинила материальный ущерб ресурсоснабжающей организации в размере более 5,5 млн рублей. Но в том случае деньги, собранные за оплату коммунальных услуг, не были присвоены, а перераспределены на другие нужды ДУКа.

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Теги:
ДУК ЖКХ Уголовное дело
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