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Общество

Нижегородцы могут высказать замечания к результатам кадастровой оценки

21 сентября 2023 11:25  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям обсудили итоги государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства.

Как отмечают специалисты ГБУ НО "Кадастровая оценка", средний уровень кадастровой стоимости в Нижнем Новгороде и крупных городах региона растет активнее, чем на территории муниципальных округов области.

Так, например, в Тоншаевском, Варнавинском, Сокольском и других районах стоимость останется примерно такой же, как и в 2022 году.

Председатель комитета Василий Суханов отметил, что нижегородцы могут оспорить результаты оценки, если они считают, что кадастровая и рыночная стоимость рассчитаны некорректно.

На данный момент в ГБУ НО "Кадастровая оценка" поступило 34 замечания, с 14 из них специалисты согласились, 11 – на рассмотрении, 9 – не были удовлетворены. 

Подать свои замечания можно до 4 октября. В обращении должны быть указаны контактные данные заявителя, кадастровый номер объекта и ссылка на страницу отчета, где была замечена ошибка. Если замечания справедливы, стоимость будет пересчитана. 

Уточнить информацию можно по телефону 8 (831) 281-62-02 или по электронной почте: info@gbunoko.ru.

Результаты оценки должны быть утверждены до 30 ноября, они вступят в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, предварительный отчет по кадастровой оценке объектов капстроительства был опубликован в Нижегородской области в начале сентября.

Ознакомиться с ним можно на сайте ГБУ НО "Кадастровая оценка".

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Теги:
Законодательное собрание Земля Кадастровая палата
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