"Волгаэнерго" завершила подготовку систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду Автозаводского и Ленинского районов Общество

Фото: ГК "Волгаэнерго"

20 сентября состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству. С докладом о подготовке к новому отопительному сезону выступил технический директор ГК "Волгаэнерго" Игорь Шабанов.

В ходе заседания он отметил, что Автозаводский и часть Ленинского районов готовы к отопительному сезону, начало которого запланировано на конец сентября.

Техническая подготовка объектов к зиме велась предприятиями ГК "Волгаэнерго" с начала мая. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики заменили свыше 15 километров теплосетей и 17 километров изоляции на трубопроводах, а также провели капитальный ремонт 10 участков теплотрасс. За счет финансирования из "Фонда развития территорий" удалось дополнительно отремонтировать 6 километров теплосетей, а общий объем перекладки сетей составил 21 километр. На трубопроводах горячего водоснабжения были установлены новые трубы "PeRT" повышенной термостойкости, срок службы которых составляет 50 лет.

"Генерация тепла" (входит в ГК "Волгаэнерго") полностью выполнила гидравлические испытания и ремонт котельного оборудования и тепловых сетей, техническое обслуживание и ремонт тепломеханического, электрического и газового оборудования котельных.

Сотрудниками "Волгаэнерго" были выполнены гидравлические испытания на 115 участках квартальных и 40 участках магистральных теплотрасс. С конца августа началось заполнение водой сетей отопления, а с начала сентября вода была запущена в радиаторы социальных объектов и жилых домов Автозаводского и Ленинского районов.

"Обеспечить нижегородцев теплом в осенне-зимний период – приоритетная задача нашей компании. На сегодняшний день Автозаводский и часть Ленинского районов, который мы обслуживаем, полностью готовы к новому отопительному сезону. Этому предшествовала масштабная ремонтная кампания. Выполнены капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей и замена изоляции. Сначала тепло поступит в социальные учреждения, затем начнется пуск тепла в жилые дома", - рассказал директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

В настоящее время ГК "Волгаэнерго" обслуживает более 400 тысяч нижегородцев, проживающих в 1,5 тысячи домов и около 200 социальных объектов, включая школы, больницы и досуговые клубы.