Роспотребнадзор не намерен вводить ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не намерено вводить ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что за минувшую неделю в Нижегородской области зафиксировано значительное повышение заболеваемости коронавирусом. Так, по данным за прошлую неделю COVID-19 лабораторно выявлен у 207 нижегородцев, 29 из них госпитализированы. Причём неделей ранее был зарегистрирован 131 заболевший, госпитализировали 14 человек.



В Роспотребнадзоре пояснили, что преобладающими остаются варианты штамма «Омикрон». Рост заболеваемости специалисты связывают с сезонными факторами. В осенний период регистрируется подъем заболеваний ОРВИ и COVID-19 – после отпусков и начала процесса обучения в школах и детсадах люди много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями.

Тем не менее, Роспотребнадзор в настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планирует, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях Нижегородской области могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.