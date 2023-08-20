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Новый спортивный стадион появился у лицея № 165 в Автозаводском районе. Об этом сообщили глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно информации, на многофункциональной спортивной площадке можно играть в баскетбол, волейбол, футбол, заниматься на тренажерах.
Строительство объекта совместно с муниципалитетом профинансировало ПАО ГАЗ.
Как рассказала директор лицея № 165 Наталья Созинова, на спортивных площадках с 8:00 до 17:00 проходят уроки физкультуры, дополнительные занятия по адаптивной физической культуре, по общей физической подготовке, подготовка к сдаче норм ГТО.
Глава Автозаводского района Александр Нагин добавил, что в 2023 году спортивные площадки открылись в восьми образовательных и спортивных организациях района.
Ранее сообщалось, что "умная" спортплощадка открылась в поселке Культуры Кстовского округа.
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