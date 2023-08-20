Новый спортивный стадион появился у лицея № 165 в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый спортивный стадион появился у лицея № 165 в Автозаводском районе. Об этом сообщили глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, на многофункциональной спортивной площадке можно играть в баскетбол, волейбол, футбол, заниматься на тренажерах.

Строительство объекта совместно с муниципалитетом профинансировало ПАО ГАЗ.

Как рассказала директор лицея № 165 Наталья Созинова, на спортивных площадках с 8:00 до 17:00 проходят уроки физкультуры, дополнительные занятия по адаптивной физической культуре, по общей физической подготовке, подготовка к сдаче норм ГТО.

Глава Автозаводского района Александр Нагин добавил, что в 2023 году спортивные площадки открылись в восьми образовательных и спортивных организациях района.

Ранее сообщалось, что "умная" спортплощадка открылась в поселке Культуры Кстовского округа.