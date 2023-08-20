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Общество

Аграрии Нижегородской области собрали уже 2 млн тонн зерна

21 сентября 2023 16:54  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аграрии Нижегородской области собрали уже 2 млн тонн зерна, что является рекордным показателем для региона. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Согласно информации, на данный момент зерновые культуры в регионе убраны с площади 605 тысяч гектар, что составляет 94% от плана.

Больше всего зерна на южной территории Нижегородской области было получено в Сеченовском районе - 151,2 тысячи тонн. Далее идут Краснооктябрьский – 137,1 тыс. тонн, Гагинский – 111,6 тыс. тонн, Пильнинский – 103,6 тыс. тонн, Сергачский – 103,4 тыс. тонн — районы.

В Центральной зоне в лидерах Арзамасский – 89,4 тыс. тонн, Вадский – 76,4 тыс. тонн, Перевозский – 67,5 тыс. тонн, Княгининский – 64 тыс. тонн, Дальнеконстантиновский – 62,8 тыс. тонн - районы.

В муниципальных округах северной зоны лидируют Городецкий – 35,5 тыс. тонн, Ковернинский – 19,7 тыс. тонн, Шарангский – 18,3 тыс. тонн, Уренский – 15,7 тыс. тонн.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов добавил, что сейчас ведется ведется уборка зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, сахарной свеклы, рапса, льна, сои. Урожайность зерновых выше показателей 2022 года на 19%, картофеля – на 16%. 

Так, по данным на 21 сентября, в Нижегородской области собрано 243 тыс. тонн картофеля (60% от плана); заготовлено 6 тыс. тонн овощей (21%) и 91 тыс. тонн сахарной свеклы (28%); намолочено 24 тыс. тонн семян рапса (106%), 2,8 тыс. тонн семян сои (96%) и 4 тыс. тонн семян льна (47%). 

Ранее сообщалось, что более 4 млрд рублей субсидий получили предприятия АПК Нижегородской области с начала года.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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